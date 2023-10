Rock in Rio Lisboa. Calum Scott, Jão e Fernando Daniel juntam-se a Ed Sheeran a 16 de junho

O britânico Calum Scott, o brasileiro Jão e o português Fernando Daniel vão juntar-se a Ed Sheeran no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa de 2024, que acontecerá no Parque Tejo.

Os nomes juntam-se ao cabeça de cartaz no dia 16 de junho, o segundo do festival de música, com a abertura de vendas de bilhetes a acontecer esta sexta-feira, dia 20 de outubro.

Os preços dos passes de fim de semana, com stock limitado, serão válidos para dois dias do festival (15 e 16 ou 22 e 23 de junho) por um valor de 147€, ficando disponíveis nas lojas Worten, na plataforma online e no site oficial do festival.

Além destes bilhetes, ficam também disponíveis os bilhetes VIP, por um valor de 360€.

No final da semana passada, Roberta Medina explicou à Renascença a decisão da mudança do Parque da Bela Vista para o Parque Tejo Trancão, que acolheu, em Agosto, a Jornada Mundial da Juventude.

A edição 10, que assinala os 20 anos da presença do festival em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024,

O Rock in Rio Lisboa realizou-se pela primeira vez em 2004, no Parque da Bela Vista, um terreno arborizado, com um anfiteatro natural, onde foi erguida a “Cidade do Rock”.

Em 2022, o festival Rock in Rio Lisboa contou com cerca de 287 mil pessoas em quatro dias de concertos, segundo contas da organização.