Joana Marques acompanha o dia-a-dia do famoso Rafael Alex, do TikTok à padaria do seu bairro

Depois da contribuição de ontem para a cultura da dancinha de TikTok em Portugal, com o vídeo que já conta com mais de 250 mil visualizações e imensas curtidas, Joana Marques continua hoje a conhecer melhor as vidas desafiantes de Bernardo e Rafael, autores do podcast PoDesconstruído, através do acesso exclusivo que teve ao diário de Rafael:

"23 de Maio de 2021: Querido diário, hoje fui ao Colombo com o Bernardo. Já tinha imensas saudades, porque não íamos lá desde terça-feira. Estou exausto e cheio de dores de cabeça depois de sete horas a editar um vídeo de dancinha. Espero que super viralize e tenha mais de dez mil curtidas.

24 de Maio de 2021: O vídeo não viralizou, e apesar de eu ter manifestado que ia ser o vídeo mais bombado de sempre, flopou. Fiquei tão triste que liguei ao Bernardo e disse-lhe que hoje precisava de algo mais forte que o Colombo. Fomos ao Ubbo da Amadora."

Não é realmente fácil a vida de criador de conteúdo, sempre auto-consciente da sua imagem, como se tivesse uma câmara apontada 24h sobre 24h:

"No fundo o Rafael vive como se estivesse sempre a fotografar para um book. Será que sempre foi assim? Imagino a mãe a ir dar-lhe um beijinho à cama, quando era pequenino, e ele, espera, espera, deixa-me dar-te a bochecha esquerda e fazer duck face, que fico mais favorecido assim."