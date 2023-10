Spray nasal de escetamina pode ser o novo fármaco mais eficaz para o combate aos sintomas depressivos

Um estudo do New England Journal of Medicine concluiu que o spray nasal de escetamina é mais eficaz no tratamento da depressão "major" do que tratamentos com quetiapina.

No ensaio clínico aberto, feito pela farmacêutica Janssen, participaram várias universidades, hospitais e centros de investigação, sendo que dois eram portugueses — o Centro Clínico e de Investigação Champalimaud, da Fundação Champalimaud, e a NOVA Medical School, da Universidade Nova de Lisboa.