Audiências. Renascença com a maior subida do ano

A Renascença, após o lançamento da nova grelha, atinge semanalmente mais de 1,3 milhões de ouvintes, sobe em Audiência Acumulada de Véspera (AAV) e em Share de Audiência. Destaca-se também nesta vaga pelo forte crescimento no alvo 25/34, em Lisboa e no Porto, configurando a maior subida em 2023.



As “Três da Manhã” sobem pela quarta vez consecutiva e mantêm-se no TOP 3 dos programas matinais, confirmando a elevada notoriedade obtida pelo programa da manhã da Renascença.

A Renascença, com cerca 900 mil pessoas a visitar o seu site em setembro, é o segundo site mais visitado entre as rádios generalistas. A rúbrica “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques, apresentada nas Três da Manhã da Renascença, é o podcast mais ouvido em Portugal nas plataformas POPCASTS, Spotify e iTunes.

A RFM é escutada todas as semanas por mais de 3 milhões e 100 mil ouvintes e aumenta significativamente a sua audiência na classe A. Assinala forte preferência também, entre outros, nos grupos etários dos 15/24, 25/34, 35/44, bem como na Grande Lisboa, Grande Porto, Litoral Norte e Interior Norte.

A RFM é rádio número um no digital, superando largamente toda a concorrência. Segundo o estudo netAudience dos sites de rádio, tem cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas a visitar o seu site, quase cinco vezes mais do que o seu concorrente direto.

Com cerca de 800 mil ouvintes todas as semanas, a MEGA HITS confirma também forte preferência dos estudantes, entre as rádios mais jovens.

A MEGA HITS sobe em AAV e em Share de Audiência, cresce no grupo (25/34) e volta a subir na Grande Lisboa, Litoral Centro e Litoral Norte.

Mais de 4,3 milhões de ouvintes estão ligados nas rádios do Grupo Renascença Multimédia, a Renascença, a RFM e a Mega Hits, indica o baréme rádio da Marktest.

Mais de 60%, ou seja, praticamente dois em três ouvintes de rádio escutam uma ou mais rádios do Grupo Renascença Multimédia.

O Grupo Renascença Multimédia é o grupo de rádios que lidera destacado a área do digital, com um reach de mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, praticamente quatro vezes mais do que o valor obtido pelo grupo de rádios com que concorre diretamente.