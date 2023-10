Morreu Martti Ahtisaari, antigo Presidente da Finlândia laureado com o Nobel da Paz

Presidente da Finlândia entre 1994 e 2000, Martti Ahtisaari morreu esta segunda-feira aos 86 anos, indica em comunicado o gabinete do chefe de Estado finlandês.

Em 2021 tinha sido anunciado que Ahtisaari sofria de doença de Alzheimer em estado avançado.

Ahtisaari foi celebrado em todo o mundo por mediar a paz em zonas de conflito no Kosovo, na Indonésia e na Irlanda do Norte, trabalho que o levou a ser distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2008.



"A paz é uma questão de vontade. Todos os conflitos podem ser resolvidos e não há desculpas para permitir que se tornem eternos", disse Ahtisaari na cerimónia de entrega do Nobel há 15 anos.

Como Presidente, Ahtisaari apoiou a adesão da Finlândia à União Europeia e incentivou os eleitores a apoiarem o referendo de adesão de 1994, que foi aprovado com 57% de votos.