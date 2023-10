Joana Marques solidária com os vários azares de Filipe Vilarinho

A vida não tem sido fácil para Filipe Vilarinho, ex-concorrente de reality shows, que esteve no podcast Conversas de Elite de David Araújo. Nenhum dos projetos que imaginou se concretizaram, e não foi por falta de ideias ou motivação:

"Parece-me a motivação certa para ir tirar um curso superior: a minha família está sempre a dizer que as minhas opiniões são estúpidas. Então espera lá, segurem aí na minha cerveja e dêem-me três anos que eu já cá volto... a ver se não ganho esta discussão. E depois quero ver quem é que me diz a mim, licenciado em psicologia, que eu não tenho razão."



E se o curso de psicologia ou o podcast não funcionaram, Filipe resolveu virar-se para a "tecnologia":

"Tenho várias questões. E nem sequer vou pegar no facto do Filipe ser averso às redes sociais, e à utilização do dicionário Priberam. A minha grande dúvida é o que o ChatGPT tem a ver com o conteúdo digital que o Filipe faz... só se for na medida em que tanto no ChatGPT como no podcast do Filipe Vilarinho, a inteligência é artificial."