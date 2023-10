Biblioteca Nacional de Portugal acolhe encontro dedicado à carreira de Eça de Queiroz

A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, acolhe, esta segunda-feira, o encontro "José Maria na América", dedicado ao início da carreira diplomática de Eça de Queiroz, como cônsul em Havana, e às viagens que fez durante esse período aos Estados Unidos e ao Canadá.

José Maria Eça de Queiroz foi nomeado cônsul de 1.ª Classe nas Antilhas Espanholas, atual Cuba, em março de 1872, cargo que assumiu até 1874. No encontro será assim abordada a fase em que Eça iniciou a escrita de "Singularidades de uma Rapariga Loira", narrativa publicada inicialmente no Diário de Notícias, e de "O Crime do Padre Amaro", que surgiu em fascículos na Revista Ocidental, sendo ainda feitas referências a reações iniciais a primeiros textos de Eça publicados no Brasil.

A sessão inclui uma homenagem ao arquiteto Alfredo Campos Matos, que morreu no passado dia 5 de janeiro, especialista na obra de Eça, autor do "Dicionário de Eça de Queiroz" e de diferentes volumes dedicados à vida e obra do escritor. O encontro, que reúne académicos de vários países, surge na sequência do primeiro congresso internacional "Eça de Queiroz. 150 anos", promovido em 2019 pela BNP, quando passavam 150 anos sobre a inauguração