Vamos cantar os parabéns à Culturgest. Faz 30 anos e há festa com DJ

“Desde muito cedo, a Culturgest quis-se posicionar como uma instituição que está a apostar na contemporaneidade”, diz Bruno Marchand. O curador das duas novas exposições que abrem esta sexta-feira ao público, no âmbito dos 30 anos da Culturgest, confirma assim o espírito da programação com que celebram também este aniversário.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, no dia em que inaugura as exposições, uma dedicada a Alberto Carneiro, outra com a coleção de arte contemporânea da Caixa Geral de Depósitos, Bruno Marchand aponta a Culturgest como um “verdadeiro centro cultural” que apresenta propostas que “ainda causam alguma fricção” e que por isso, provocam debate.

O dia de aniversário é assinalado com uma festa na garagem da Culturgest, com o DJ set com Pedro Ramos, a partir da meia-noite, com entrada livre. Antes ainda, são inauguradas as duas novas exposições

“Fantasma Gaiata - A Coleção da CGD” é uma das exposições que dá a conhecer a coleção de arte da Caixa Geral de Depósitos que regressou a uma política de aquisições em 2021. Em entrevista à Renascença, o curador Bruno Marchand explica que a exposição é composta por duas partes distintas.

“A exposição Fantasma dedica-se a olhar para um eixo de produção e criatividade bastante associado às práticas da escultura. É a tradição de erigir corpos que assinalam homenagens e memórias que querem impor presenças que já não estão lá. A coleção da Caixa Geral de Depósitos tem vários exemplos de obras escultóricas que apontam para essa ideia de fantasma, que é mais ou menos transversal a uma parte da produção da arte contemporânea portuguesa no campo da escultura”, explica Bruno Marchand.

Nesta primeira parte o público vai encontrar obras de artistas como Rui Chafes, Gabriela Albergaria, Francisco Tropa, Luisa Cunha, Michael Birbenstein, Ana Jotta, Julião Sarmento, João Paulo Feliciano ou Pedro Cabrita Reis, entre outros.

A segunda parte da exposição, a “Gaiata”, é dedicada à ideia de jovialidade. O curador diz é uma parte da exposição que “aponta para uma outra energia”. “É composta por peças que se apresentam como se de um recreio se tratasse”, destaca Marchand que refere que “está sempre muito presente uma ideia de liberdade, de prazer, de jogo, de encontro, mas também de competição”.

A celebrar os 30 anos, a Culturgest inaugura uma nova galeria, onde antes tinha instalada a antiga livraria. A mostra é dedicada ao artista Alberto Carneiro. “Projetos, Ideias e Envolvimentos, de Alberto Carneiro” é uma exposição que olha para a obra gráfica do artista e que pode também ser visitada até 28 de janeiro do próximo ano.