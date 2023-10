Prémio de arquitetura Mies van der Rohe tem 14 projetos portugueses entre nomeados

O prémio de arquitetura Mies van der Rohe conta com 14 projetos portugueses entre os 362 nomeados, anunciou hoje a organização do mais importante galardão europeu do setor.

A cargo da Comissão Europeia e da Fundação Mies van der Rohe, o prémio vai passar agora a uma seleção de 40 projetos, a anunciar em janeiro de 2024, e dos finalistas, um mês depois, que serão visitados por um júri composto por Frédéric Druot, que preside, Martin Braathen, Pippo Ciorra, Tinatin Gurgenidze, Adriana Krnácová, Sala Makumbundu e Hrvoje Njiric.

Portugal é o sexto país com mais projetos nomeados, a par da Grécia, depois de Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Áustria.

De acordo com a lista disponibilizada pelo prémio, os projetos portugueses nomeados são o Caminho das Escadinhas, em Matosinhos, de Paulo Moreira, o novo edifício da Escola Superior Artística do Porto (ESAP), por Michele Cannatà, Fátima Fernandes e João Carreira, uma casa em Grândola, de Ricardo Bak Gordon, o Edifício General Silveira, no Porto, por Tiago Antero e Vítor Fernandes, o Hotel Vincci Ponte de Ferro, em Vila Nova de Gaia, por José Manuel Gigante e Manuel Fernando Santos.

Também no Porto, surgem nomeados o Terminal Intermodal de Campanhã, assinado por Nuno Brandão Costa, e o Cinema Batalha, cujo projeto de renovação foi liderado por Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez com o Atelier 15, bem como a recuperação do Mercado do Bolhão, assinada por Nuno Valentim Lopes, Rita Machado Lima, Frederico Eça, Margarida Carvalho e Juliano Ribas.

Entre os nomeados, também estão João Branco e Paula del Río assinam a Praça e o Posto de Turismo do Piódão, enquanto em Aveiro é nomeado o "Apartamento Monochrome", de João Carmo Simões e Daniela Sá.

Em Lisboa, estão nomeadas as Casas no Andaluz, de Pedro Lagrifa de Oliveira, e uma casa em Santa Isabel, da autoria de Paulo Tormenta Pinto e Rosa Maria Bastos.

Os irmãos Francisco e Manuel Aires Mateus assinam uma casa no Barreiro que também se encontra nomeada, e em Aljezur é nomeado o Praia do Canal Nature Resort, do arquiteto João Favila Menezes.

Os prémios Mies van der Rohe 2024 vão reconhecer os melhores projetos completados entre abril de 2021 e maio de 2023, procurando este ciclo "refletir sobre os desafios atualmente enfrentados por cidadãos, arquitetos, clientes, empreiteiros, decisores políticos e outros profissionais, no contexto do Pacto Ecológico Europeu".

Em fevereiro do próximo ano, a organização revela os finalistas do prémio e, em abril, os vencedores.