Morreu a poeta Louise Glück, Nobel da Literatura em 2020

A poeta norte-americana Louise Glück, distinguida com o Prémio Nobel da Literatura em 2020, morreu esta sexta-feira na sua casa, em Cambridge, aos 80 anos.

A morte da escritora foi confirmada por Jonathan Galassi, o seu editor na Farrar, Straus & Giroux, avança a Associated Press. Richard Deming, um amigo e ex-colega de Louise no departamento de inglês em Yale, disse que a causa foi cancro.



Glück venceu o Nobel da Literatura pela "sua inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, torna universal a existência individual".



Além do Nobel, ganhou muitos outros prémios, incluindo o Pulitzer, em 1993, e o Bollinger em 2001. Em 2015, foi homenageada pelo então presidente Barack Obama, com a Medalha Nacional de Humanidades.



A infância e a vida familiar, o relacionamento próximo com pais e irmãos, é uma temática que permaneceu central nos livros de Glück.

Entre as coleções de maior relevo estão “Ararat” (um duro e implacável retrato de família em verso, em que Glück confronta, com ironia devastadora, a vida vazia do pai e a incapacidade da mãe em expressar emoções), “Averno”, de 2006 (uma “coleção magistral, uma interpretação visionária do mito da descida de Perséfone ao inferno no cativeiro de Hades, o deus da morte) e “Faithful and Virtuous Night”, a mais recente, de 2014.