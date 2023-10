Joana Marques apresenta-nos Filipe Vilarinho: "Parece-me ter ficado na fase de caçador recolector"

Filipe Vilarinho, ex-concorrente de vários reality shows, esteve no podcast Conversas de Elite de David Araújo onde ficámos a conhecer o seu currículo:

"Mas portanto imaginem a chatice que não foi: Filipe viu-se obrigado a entrar num segundo reality show para mostrar a Portugal inteiro que não era tão perfeito como tinha parecido da primeira vez. É que é o género de fama que ninguém quer ter: principezinho perfeito. Mas foi uma boa estratégia. Em princípio depois de entrar em três reality shows já nenhuma sogra o verá como bom partido."

Um bom partido com uma visão muito progressista em relação à igualdade de género também:

"Finalmente alguém a por os pontos no i's. Também já me cansava ver as mulheres dizerem que conquistaram o direito a votar ou o direito a sair do país sem autorização do marido... Nada disso, os maridos deram-lhes autorização para passarem a sair do país sem autorização deles, assim é que é!"