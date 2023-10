Rock in Rio Lisboa muda-se para o Parque Tejo. Ed Sheeran é o cabeça de cartaz da edição 2024

O próximo festival Rock in Rio Lisboa, marcado para junho de 2024, vai mudar-se do Parque da Bela Vista para o Parque Tejo Trancão, que acolheu, em Agosto, a Jornada Mundial da Juventude.

Roberta Medina explica à Renascença que a organização do festival aceitou o desafio feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa com uma condição: que o relvado do parque da Bela Vista seja recuperado até à edição seguinte do Rock in Rio Lisboa.

Já em janeiro, a Renascença avançava a possibilidade de a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, ser realizada no espaço que acolheu a JMJ, em agosto..

Em junho passado, quando foram divulgadas as datas da 10.ª edição, a organização falou no regresso ao Parque da Bela Vista, mas esta quinta-feira foi anunciado que a “Cidade do Rock” será montada no Parque Tejo Trancão.



A edição 10, que assinala os 20 anos da presença do festival em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024,

O Rock in Rio Lisboa realizou-se pela primeira vez em 2004, no Parque da Bela Vista, um terreno arborizado, com um anfiteatro natural, onde foi erguida a “Cidade do Rock”.

Em 2022, o festival Rock in Rio Lisboa contou com cerca de 287 mil pessoas em quatro dias de concertos, segundo contas da organização.