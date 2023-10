Será o concerto dos The 1975 em Londres o primeiro sem pegada de carbono?

A banda vai passar pela Europa no próximo ano, incluindo em Portugal, no Campo Pequeno, no dia 26 de fevereiro. Os primeiros concertos serão no Reino Unido, sendo que três vão ser na capital e têm como palco a arena O2.

Preocupa-se com a sua pegada de carbono? Os The 1975 também, por isso, estão a preparar aquele que será o primeiro concerto livre de carbono.

Os The 1975 já se mostraram preocupados com as alterações climáticas e colaboraram inclusive com jovem ativista sueca Greta Thunberg em 2019.

Na canção com o mesmo nome da banda, Thunberg apela à desobediência civil como forma de combater a crise climática e mostrar aos governantes a importânica de reduzir os gases com efeito de estufa, dizendo: “É hora de nos revoltarmos.”