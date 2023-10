Realizador de "A Sibila" diz que Agustina é uma "revelação das que ficam para a vida"

Foi com surpresa que Eduardo Brito recebeu o convite do produtor Paulo Branco para pôr em filme um dos livros mais icónicos da escritora Agustina Bessa-Luís. “A Sibila” estreia esta quinta-feira nas salas de cinema, na semana em que terminam as comemorações do centenário da escritora.

Protagonizado pelas atrizes Maria João Pinho e Joana Ribeiro, o filme dá corpo aos silêncios e aos “interstícios da alma” que Agustina põe na escrita, diz o realizador em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença.

Eduardo Brito considera que estrear este filme, numa altura em que se celebra o centenário da autora, é fazer-lhe “justiça”. O realizador considera que a “disseminação e difusão da sua obra é importante”.

“É importante que as pessoas leiam Agustina e desmistificam um bocadinho a figura. Esta imagem de uma figura inacessível, de uma escrita encriptada, é uma questão de abrirmos o nosso coração e espírito à palavra”, afirma.

Na opinião do realizador, que leu e releu toda a obra de Agustina, a autora é “alguém de uma dimensão filosófica muito forte, com vocação e com um dom”. A este dom, Eduardo Brito acrescenta ainda a “ironia e um humor muito finos” de que gosta particularmente. O cineasta afirma que Agustina foi uma “revelação das boas, daquelas que ficam para a vida”.

Questionado sobre a leitura de “A Sibila”, Eduardo Brito recorda que “era uma leitura muito antiga, era muito miúdo quando li o livro pela primeira vez”, mas depois do desafio de Paulo Branco lançou mãos à obra.

“Até começar a abrir a página em branco, e escrever a primeira cena devo ter lido o livro para aí quatro ou cinco vezes. Preenchi dois ou três cadernos de anotações, porque eu ainda escrevo muito à mão”. Depois disto, o realizador perdeu a conta às vezes que leu e releu o livro, até se tornar, nas suas palavras “muito amigo dele” e quando já “sabia quase palavra a palavra”.