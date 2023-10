Joana Marques consegue finalmente abandonar o recinto dos Globos de Ouro

No terceiro e último episódio dedicado à gala dos Globos de Ouro da SIC deste ano, temos homenagens, protestos e momentos de humor, que este ano ficaram a cargo de Marco Horácio e Fernando Rocha:

"Há piadas que têm o mesmo efeito que os truques dos mágicos, uma pessoa em vez de ficar encantada, fica só enervada de não perceber o que é que aconteceu ali. Porque é que a Diana Chaves tem bigode? Não sei. Depois de uma aturada investigação descobri que é uma referência ao programa “Soltem a Parede”. Se calhar era melhor terem dado ao público do Coliseu algum material de apoio, para conseguirem apanhar tudo."

O ator João Reis também teve direito a muito tempo de antena nesta gala e aproveitou para transmitir uma mensagem aos governantes:

"Gosto de imaginar a malta do Banco Central Europeu a ver os Globos de Ouro e a dizer: o João Reis tem razão, temos que nos acalmar aqui com as taxas de juro. Por outro lado isto prova que até podes divorciar-te da activista, mas o activismo não sai de ti."