"Futuro do setor espacial" passa por Portugal. Centenas de jovens lançam foguetes em Constância

Em declarações à Renascença , Marta Gonçalves, gestora do projeto EuRoC, diz que o ecossistema espacial nacional vive muito da colaboração internacional. O objetivo da competição passa por promover o setor e a qualificação dos recursos humanos, "que vão ser o futuro do setor espacial, não só português, mas sobretudo a nível europeu".

A escolha de Constância para ser sede do evento prende-se com a existência do Campo Militar de Santa Margarida, que permite o lançamento dos foguetes com a maior segurança possível.

A 4ª edição do EuRoC, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, vai decorrer na vila de Constância, no distrito de Santarém, até a próxima segunda-feira.

Para a gestora, a participação das equipas portuguesas no concurso traz diversas vantagens para as universidades nacionais, podendo equiparar-se com as universidades europeias.

Pela primeira vez, há duas equipas portuguesas em competição no EuRoC: uma do Instituto Superior Técnico, e outra que inclui estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto, da Universidade de Aveiro e das Faculdade de Ciências e de Engenharia da Universidade do Porto.

Do ponto de vista educacional, Marta Gonçalves considera que o setor vive das várias formações, sendo importante promover a formação do ponto de vista transversal e multidisciplinar.

A European Rocketry Challenge (EuRoC) vai decorrer durante sete dias. Os foguetes serão construídos e finalizados no "paddock", que este ano foi implementado no Pavilhão Desportivo Municipal da vila. Neste espaço reunir-se-ão previamente as equipas, para a assemblagem e avaliações técnicas dos projetos.

Os lançamentos vão decorrer entre 12 e 15 de outubro no Campo Militar de Santa Margarida, à semelhança do que tem acontecido ao longo das últimas três edições, com o apoio do Exército português.