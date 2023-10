A sugestão de Joana Marques para os Globos de Ouro: "Treinem o poder de síntese"

Após a interrupção provocada pelo feriado e ponte, continuamos na festa dos Globos de Ouro a ouvir os longos discursos e "composições" com que alguns apresentadores e premiados nos presentearam, como foi o caso de Beatriz Batarda que venceu o Globo de Melhor Atriz na categoria de Cinema:

"Ao mesmo tempo “aproveito para congratular com sincera admiração” só não parece um discurso do Presidente da República porque Marcelo anda muitíssimo informal. Ele diria “é um prazer estar rodeado de tanta e tão boa actriz. Boa actriz e boa atrás. Ehehe”"

Já o discurso de a Garota Não tomou mais o formato de um manifesto anti-capitalista:

"Eu acho que isto foi escrito pelo Chat GPT. A Garota Não encomendou-lhe um texto que misturasse kombucha, coaching, crédito à habitação e alguma coisa que rimasse com esfarrape. O melhor que se arranjou foi luft-tap. O que até foi bom, porque assim juntou-se aqui outro tema actual e polémico, apesar de não ter nada a ver com o resto do texto, mais virado para criticar a obsessão com metas, objectivos... e globos de ouro."

Amanhã continua a análise dos Globos de Ouro em mais um episódio de Extremamente Desagradável.