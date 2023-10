Quadro de Picasso pode ser vendido por 113 milhões de euros em leilão

É improvável que, quando Picasso pintou a sua musa e amante, na década de 1930, pensasse no futuro valor do quadro. No entanto, a peça vai a leilão na próxima semana em Londres, e está avaliada em mais de 113 milhões de euros.

O quadro 'Femme à la Montre', de 130 por 96,5 centímetros, é uma pintura da amante e "musa dourada" de Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter, que foi objeto de muitas obras do pintor.

Pintada em 1932 - o "annus mirabilis" de Picasso - a obra é uma das peças principais da coleção de Emily Fisher Landau, que vai a leilão em Nova Iorque, a 8 e 9 de novembro.

Pablo Picasso conheceu Marie-Thérèse Walter em 1927 em Paris, quando a jovem ainda tinha 17 anos e o pintor ainda era casado com a primeira mulher, Olga Khokhlova, uma bailarina russo-ucraniana. O quadro mostra a jovem francesa sentada, em perfil, com um relógio de pulso cujos ponteiros marcam 7h25.

De acordo com a Sotheby's, a pintura transmite "a sensação de libertação de manter segredos sobre o seu caso", que assim passaram para "esta extraordinária tela". Picasso "encharcou a pintura em fortes cores primárias e belas formas, enquanto ao mesmo tempo deu uma atenção cuidada aos pequenos detalhes, criando uma composição que é intensamente complexa e profundamente harmoniosa".

Apesar do valor alto, esta não será a pintura mais cara de Picasso a ser leiloada. O recorde é de cerca de 170 milhões de euros, e foi atingido em 2015, com a obra 'Les Femmes d'Alger'.