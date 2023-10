Conheça os nomeados para os prémios MTV

Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Marisa Liz, Piruka e Bispo estão nomeados para os prémios europeus de música da MTV, numa edição em que a artista mais nomeada é a norte-americana Taylor Swift, revelou hoje aquele canal de televisão.

Os prémios europeus de música da MTV, designados EMA, foram criados nos anos 1990, acontecem anualmente numa cidade europeia diferente e incluem um prémio regional para cada país onde o canal de música e entretenimento tem programação.

Este ano, para o prémio de Melhor Artista Português da MTV estão nomeadas as cantoras Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Marisa Liz, e os "rappers" Bispo e Piruka.

As nomeações dos EMA, hoje anunciadas, voltam a estar lideradas pela cantora norte-americana Taylor Swift, em sete categorias, nomeadamente "Melhor Artista", "Melhor Canção" e "Melhor Vídeo", ambos para a música "Anti-Hero".

Esta canção é retirada do álbum "Midnights", que Taylor Swift editou em 2022 e que faz parte do alinhamento da nova digressão internacional, que passa por Lisboa em maio de 2024.

Com seis nomeações cada surgem as cantoras norte-americanas Olivia Rodrigo e SZA. Com quatro nomeações cada figuram as cantoras norte-americanas Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj e a banda rock italiana Maneskin.

A cerimónia deste ano dos EMA está marcada para 5 de novembro em Paris, cidade que acolheu os prémios em 1995.