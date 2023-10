Arte em São Bento: 40 obras que são uma provocação à política

A escolha não foi fácil, mas Sérgio Fazenda Rodrigues explica, na visita à imprensa onde a Renascença marcou presença que “as obras não são uma simples ação de decoração do espaço, são sim a construção de um fio condutor que guia de local em local” e onde, nas palavras do curador há “um olhar provocador para a questão da política e da sociedade”.

Entre eles estão artistas como Paula Rego, Maria Helena Vieira da Silva, Eduardo Batarda, Noronha da Costa, Helena de Almeida, Eduardo Nery, Rui Chafes, Menez ou Nikias Skapinakis. Muitos deles são ou eram criadores que trabalharam com a Galeria 111 que ainda hoje mantém as portas abertas, em Lisboa, dando, a viúva Arlete Alves da Silva e os filhos Rui Brito e Inês Brito continuidade ao trabalho de Manuel de Brito.

“É uma coleção feita de proximidades, ou seja, que foi nascendo e consolidando-se a partir de relações de amizade e proximidade com os artistas”, sublinha o curador que elegeu do acervo nomes cimeiros da arte contemporânea portuguesa.

“A primeira obra que abre a exposição é a ‘Caixa do Correio’ do Rodrigo Oliveira que está colocada debaixo dos retratos dos anteriores primeiros-ministros, mas na verdade não recebe correspondência, nem dá uso à sua função”, explica Sérgio Fazenda Rodrigues perante a caixa de correio de cor branca, com uma chave pendurada.

A fera política está na sala de reuniões de António Costa

À medida que o visitante percorre as salas, há detalhes que não escapam ao olhar e quando se chega à sala de reuniões do primeiro-ministro percebe-se mais uma vez o jogo de provocações que o curador deixa.

“Aquilo que temos aqui é, na continuidade do espírito da exposição, uma aproximação à ideia do espírito do animal, ou à intuição que o espírito animal traduz. É uma tentativa de compreensão e de chegar ao contato com os outros seres”, explica Sérgio Fazenda Rodrigues perante as três peças que escolheu para aquelas paredes.

Em grande destaque e que ficará por trás de António Costa quando assumir a condução de uma reunião está a “Arca de Noé”, um dos derradeiros trabalhos de Júlio Pomar, uma pintura sobre madeira cheia de cor e animais.

Ao lado “um outro objeto de parede do Pedro Gomes que é num artista contemporâneo” e que remete para as figuras japonesas dos “três macacos sábios” que não veem, não ouvem e não falam. A fechar o trio está, mesmo de frente para o lugar assumido pelo primeiro-ministro, um desenho de Paula Rego, “onde percebemos a relação humana com os animais”.

António Costa recebe os seus primeiros convidados nesta selva artística esta quarta-feira a partir das 17 horas. A Arte em São Bento abre ao público, com entrada livre no dia 5 de outubro, dia da Implantação da República, das 15 horas às 19horas. Depois, e até setembro do próximo ano, poderá visitar a “Arte em São Bento” no primeiro domingo de cada mês.

A iniciativa Arte em São Bento acontece desde 2017 e foi criada para promover a produção artística nacional. Pelo Palacete já passaram em edições anteriores coleções como a de Serralves, a António Cachola ou em 2022 a Coleção Peter Meeker, de Pedro Álvares Ribeiro.