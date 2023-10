Reportagem da Renascença "Pegada Digital" vence Prémio Gazeta Multimédia

A reportagem "Pegada Digital", publicada pela Renascença em abril de 2022, foi distinguida com o Prémio Gazeta Multimédia. A investigação da jornalista Inês Rocha questiona o que é feito com os nossos dados e expõe casos de empresas e entidades do Estado que ainda não respeitam a privacidade dos cidadãos, quatro anos depois do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para tal. Inês Rocha fez ‘download’ da sua própria vida para perceber "o que as empresas guardam sobre nós" e "até onde nos leva a nossa pegada digital". A investigação implicou o contacto com mais de 70 entidades.

O Prémio Gazeta é atribuído pelo Clube de Jornalistas (CJ). Em comunicsado, o organismo diz que "apreciou este ano quase 90 trabalhos", sublinhando que a "elevada qualidade das candidaturas" tornou "complexa a escolha" — o que, entende o CJ, é "prova da dinâmica que, resistindo à crise, o Jornalismo conserva".

A reportagem "Pegada Digital" conta com grafismo, ilustração e infografia de Rodrigo Machado, design e desenvolvimento de João Antunes, Imagem de Inês Rocha, Núria Melo e Joana Gonçalves, Edição de som e música original de Luís Sanfins e coordenação editorial de Joana Bourgard, Sílvio Vieira e Maria João Cunha.



Atribuído com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, os Prémios Gazeta são a mais importante distinção do jornalismo português.