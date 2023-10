Joana Marques leva-nos a passear no cruzeiro do amor de Gonçalo Maya

Gonçalo Maya é entrepreneur e tem um lifestyle invejável graças aos batidos Herbalife que vende em esquema em pirâmide. Quer saber mais? Siga as dicas do Gonçalo:

"A plataforma paga para a pessoa viajar. É tipo o trabalho do Gonçalo Cadilhe mas sem precisares de saber escrever. E atenção a um pormenor importante: a plataforma paga mesmo na conta bancária. Não tens de te encontrar com um homem encapuzado num beco escuro, que traz uma mala com notas. Não, fazem-te mesmo uma transferência para a tua conta à ordem. Como se isto fosse um ordenado de um emprego normal."



Graças a esta misteriosa plataforma, Gonçalo pode viajar de cruzeiro pelo mundo fora, mas estes não são uns cruzeiros quaisquer:

""Isto não tem famílias, isto não tem praticamente idosos"... ou seja, tem pelo menos meia dúzia, mas que devem ser fáceis de mandar borda fora. Sinto que "isto não tem famílias, isto não tem idosos, isto não tem crianças", é o novo "não tem nada de piroso aqui!""