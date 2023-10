CEO da Herdade Vale da Rosa: "Este tipo de agricultura está muito nas nossas mãos"

Qual o segredo para se ser rico? O empresário Silvestre Ferreira desvenda a fórmula. O CEO da Herdade Vale da Rosa que produz as uvas sem grainha diz que os empresários portugueses têm de arriscar e que não vale a pena ter o dinheiro parado no banco.

De visita à Áustria, a convite do Festival Terras sem Sombra, do Alentejo, o empresário português conversou com a Renascença sobre os problemas da mão de obra no Alentejo. Diz que têm procurado trabalhadores em outros mercados da américa do sul.

Silvestre Ferreira produz atualmente cinco mil toneladas de uvas sem grainha em mais de 300 hectares. 80% são consumidas no mercado português.

Numa altura em que planeia, dentro de quatro anos, duplicar a produção, o CEO do Vale da Rosa explica que está à procura de novos mercados de exportação