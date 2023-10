​Vestígios de ADN encontrados em fóssil de tartaruga com seis milhões de anos

Investigadores identificaram vestígios de DNA em restos fossilizados de uma tartaruga, com seis milhões de anos.



Segundo os investigadores, é muito raro identificar material genético em fósseis tão antigos de um vertebrado porque o ADN é muito perecível, contudo, nas condições corretas pode ocorrer a preservação desse material. E, neste caso, algumas células ósseas – os osteócitos – foram preservadas.

O fóssil pacial, sem o resto do esqueleto, mas com a carapaça relativamente completa, foi identificado ao longo da costa do Panamá em 2015. A tartaruga teria cerca de 30 centímetros de comprimento quando viva.

Segundo os investigadores, em alguns dos osteócitos identificados, os núcleos das células foram preservados e reagiram a uma solução química que permitiu identificar a presença de restos de ADN – a molécula que transporta a informação genética para o desenvolvimento e funcionamento de um organismo.

"Quero salientar que não extraímos ADN, apenas conseguimos reconhecer a presença de vestígios de ADN nos núcleos", explicou o paleontólogo Edwin Cadena, autor principal do estudo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology.

No ano passado, os investigadores relataram também a descoberta de ADN de animais, plantas e micróbios, com cerca de 2 milhões de anos, em sedimentos no remoto ponto mais a norte da Gronelândia.

Segundo Cadena, os únicos fósseis de vertebrados mais antigos do que esta tartaruga, e nos quais foi identificado DNA, foram dois dinossauros – o Tiranossauro, que habitou a Terra há cerca de 66 milhões de anos, e o Braquílofossauro, há cerca de 78 milhões de anos.

A tartaruga é do género Lepidochelys, o mesmo que duas das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo – a tartaruga-de-kemp, que é a tartaruga marinha mais pequena do mundo, e a Tartaruga-oliva.

Este fóssil torna-se assim o mais antigo conhecido de Lepidochelys e contribui para clarificar a evolução deste género, afirmaram os investigadores.