Thor visitou 203 países sem usar avião e aconselha os jovens a confiar na intuição

"O mundo não é um lugar totalmente seguro, embora eu afirme que a grande maioria das pessoas que conhecemos são pessoas de bom coração e bem-intencionadas", acrescentou.

Questionado sobre quais as grandes lições dos últimos dez anos a viajar pelo mundo em contacto com centenas de pessoas diferentes, Thor destacou a confirmação da verdade do lema do seu projeto Once Upon a Saga, que diz que "um estranho é um amigo que tu nunca conheceste antes".

"Lidar com pessoas de todo o mundo é como jogar na lotaria invertida, onde tu ganhas o tempo todo. É possível perder, mas isso quase nunca acontece e é totalmente contra todas as probabilidades. Pessoas são apenas pessoas, preocupadas com as coisas comuns, como cuidar da família, envolver-se no trabalho, escola, desportos, música, na comida. Descobri que há verdade no lema da Saga: um estranho é um amigo que você nunca conheceu antes", considerou.

Sobre se recomendaria um dia a um filho seu uma aventura igual, Thor Pedersen foi perentório e disse que não recomendaria.

"A minha vida esteve em risco diversas vezes e eu não recomendaria isso. O projeto deu muito trabalho, foi altamente stressante".

No entanto, recomendou a todos para que viajem tanto quanto possível para conhecer "mais pessoas", "conhecer mais o mundo", "aprender coisas novas", "fazer novos amigos" e a tornarem-se "muito mais educados e tolerantes com as pessoas e culturas".