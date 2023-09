U2 deram primeiro concerto na sala esférica em Las Vegas

"Que almofada tão elegante", disse Bono, que estava acompanhado no palco pelos guitarristas The Edge e Adam Clayton e pelo baterista Bram van den Berg. Depois, olhou para o ecrã LED de alta resolução que projetava uma versão maior de si próprio, juntamente com algumas mãos a rezar e sinos.

A lendária banda de rock, vencedora de 22 Grammys, atuou durante duas horas no interior da enorme sala esférica de última geração com áudio cristalino. A noite foi marcada por atrativos visuais, entre os quais imagens de caleidoscópio, uma bandeira a arder e a linha do horizonte de Las Vegas, levando os mais de 18.000 espetadores na épica viagem musical dos U2.

Esta cena pode parecer habitual, mas os efeitos visuais foram criados por gráficos do chão ao teto dentro da imersiva Sphere. Foi um dos vários momentos impressionantes durante o espetáculo de lançamento da residência "UV Achtung Baby" dos U2 no local de alta tecnologia, em forma de globo, que abriu pela primeira vez na sexta-feira à noite.

Em muitas ocasiões, os membros da banda U2 eram tão grandes no ecrã que parecia que Bono cantava intimamente para o público de um lado enquanto The Edge dedilhava a guitarra para os outros.

Os U2 marcaram presença na Esfera de 2,3 mil milhões de dólares, que tem 111 metros de altura e 157 metros de largura. Com efeitos visuais soberbos, a residência de 25 espetáculos da banda abriu com uma explosão, apresentando uma série de êxitos, incluindo "Mysterious Ways", "Zoo Station", "All I Want is You", "Desire" e o novo single "Atomic City".

Em seguida, Bono prestou homenagem a Elvis Presley, que era um dos principais artistas de Las Vegas. A banda já atuara na cidade em 1987, quando filmou o vídeo da música "I Still Haven"t Found What I"m Looking For" durante uma digressão realizada nesse ano.

Entre os espetadores encontravam-se artistas e desportistas, como Oprah, LeBron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava DuVernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Bryan Crankston, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom e Mario Lopez.

Depois de terminar a jam "Love Me Do" dos Beatles, Bono reconheceu Paul McCartney, que estava presente, dizendo "Macca is in the house tonight". Reconheceu ainda os esforços do proprietário do Sphere, James Dolan, por liderar um local que está a fazer avançar o panorama áudio dos concertos ao vivo com 160.000 milhares de colunas de alta qualidade e 260 milhões de pixéis de vídeo.

A Sphere é uma criação de Dolan, o presidente executivo do Madison Square Garden e proprietário dos New York Knicks e dos Rangers. O primeiro desenho do local foi elaborado numa folha de caderno.

"Estou a pensar que a Esfera pode ter surgido porque Jim Dolan tentou resolver o problema que os Beatles começaram quando tocaram no Shea Stadium", disse Bono.

"Ninguém vos conseguia ouvir. Vocês não se conseguiam ouvir a vocês próprios. Bem, a Esfera está aqui. ... Conseguem ouvir-nos?".