"Personagens cativantes" de Alice Vieira valem Prémio Ibero-americano de Literatura

Alice Vieira ganhou, esta sexta-feira, a 19ª edição do Prémio Ibero-americano SM de Literatura Infantil e Juvenil.

A escritora de 80 anos torna-se na primeira portuguesa a receber o prémio, que reconhece a “trajetória de escritores ibero-americanos” de literatura infantil e juvenil. A autora, que já tinha sido candidata em 2016 e 2018, foi a escolhida este ano entre 14 finalistas provenientes da Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai.

Em declarações à Lusa, Alice Vieira mostrou-se contente com o reconhecimento. “Há muita gente que diz, ‘ai eu, prémios, que horror não quero’. Eu gosto de tudo! Se me quiserem dar, eu aceito! A gente trabalha tanto, que ao menos que aquilo que a gente faça seja reconhecido, não é? Gostei muito deste prémio e até nem estava a acreditar”, reagiu entre gargalhadas, à agência noticiosa.

A Fundación SM é a entidade sem fins lucrativos atribuidora do prémio, em colaboração com de instituições como a UNESCO. A organização visa melhorar a educação dos jovens em Espanha e países ibero-americanos. Num comunicado oficial, a fundação destaca Alice Vieira pelo seu “estilo pessoal que transcende gerações e cultura”, e pela “grande qualidade literária e diversidade” na sua obra.

No mesmo comunicado, o júri do prémio escreve que a autora "constrói de forma verosímil personagens infantis e juvenis cativantes, com sentimentos profundos e complexos". O mesmo júri considera que Alice Vieira tem a distintiva capacidade de "perceber e interpretar o mundo interior de crianças e adolescentes", graças à sua "observação apurada dos pormenores da vida quotidiana", o que lhe permite "transformar uma história local em universal".

O júri foi composto por cinco pessoas de relevo no mundo da cultura e de organizações não governamentais, entre elas Juana Inés Dehesa Christlieb, da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e Rodrigo Morlesin, da seção mexicana da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O prémio tem o valor de 30 mil dólares (28 mil euros) e será entregue a Alice Vieira a 28 de novembro na Feira de Guadalajara, México.

Alice Vieira tem 40 anos de carreira literária - carreira que conjuga com o jornalismo. À Lusa, acrescenta que não dispensa a escrita em imprensa. Destacou-se na literatura juvenil com obras como o “Rosa, minha irmã Rosa”, "Úrsula, a maior" e "Os olhos de Ana Marta".