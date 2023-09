Joana Marques revela um dos grandes responsáveis pelos sucessos do FC Porto: o Doutor Milagres

Paulo Araújo, ou Dr. Milagres, mestre em medicina tradicional chinesa, foi ao podcast Final Cut e contou como começou a sua carreira ao nível do milagre. Inspirado pela filosofia oriental, usa os ensinamentos de Lao Tse, Confúcio, Sun Tzu e os signos chineses para traçar o perfil dos jogadores da equipa:

"Uma raça de tigres que eu desconhecia, por acaso. Só conhecia os bengala. Mas se madeira tem a ver com o fígado, faz sentido. Basta ver os maus fígados com que Sergio Conceição fica quando perde. Felizmente quando trabalhou com o Dr. Milagres não perdeu, evidentemente."

O Dr. Milagres consegue encomendar jogadas e até faz lembrar uma certa "coach de alta performance":

"Sérgio Oliveira, o Éder de Paulo Araújo. Incrível como o Dr Milagres sabia. Pediu um primeiro golo de qualquer maneira, foi o de penalty, e um segundo à bomba, que foi o livre. Até estou arrepiada. Fala-se muito em Pinto da Costa, em treinadores e jogadores, mas na verdade devemos muito a este homem."