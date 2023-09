Morreu Michael Gambon, ator que fez de Dumbledore na saga Harry Potter

A informação foi avançada pela família de Gambon, que em comunicado indica estar "devastada por anunciar a perda de sir Michael Gambon", que "morreu pacificamente no hospital ladeado da mulher, Anne, e do filho, Fergus, na sequência de uma pneumonia".

Mais famoso por ter desempenhado o papel de diretor da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts em vários filmes da saga Harry Potter, Gambon lançou-se no mundo do teatro e do cinema há mais de 60 anos, tendo integrado a equipa fundadora do Royal National Theatre juntamente com Laurence Olivier.

O ator fica também na memória por ter dado a voz a uma das personagens do filme Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson, bem como pelo papel do detetive francês Jules Maigret na série da ITV com esse nome e pela sua participação na série da BBC The Singing Detective.