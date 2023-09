Cher acusada de mandar raptar o filho para o impedir de salvar casamento

A famosa cantora Cher terá contratado quatro homens para raptarem o próprio filho adulto, na tentativa de o impedir de se reconciliar com a sua mulher.

A informação consta de documentos judiciais tornados públicos esta quinta-feira, nos quais a nora de Cher, Marie Angela King, acusa a sogra de tentar raptar Elijah Blue Allman, filho da cantora de 77 anos e da lenda do rock Gregg Allman, que morreu em 2017.

Em 2021, Allman e King tinham decidido divorciar-se, mas em novembro de 2022 terão voltado a encontrar-se num hotel em Nova Iorque para tentarem salvar a relação. Foi nessa altura, precisamente no aniversário de casamento, a 30 de novembro do ano passado, que quatro homens terão invadido o quarto de hotel onde se encontravam, levando com eles o filho de Cher.

"Não sei onde nem como está o meu marido, estou muito preocupada com ele", escreveu King numa declaração assinada a 4 de dezembro de 2022 que foi divulgada hoje pelo tribunal.

"Um dos quatro homens que o levaram disse-me que tinham sido contratados pela mãe [de Allman]", lê-se na mesma declaração em tribunal. "Desde agosto de 2022 que estou proibida de ver ou falar com ele, dizem-me que está em quarentena num centro de tratamentos que desconheço e que está sem acesso ao telefone."

King terá depois sido obrigada a abandonar a casa que partilhava com o marido após o seu rapto, casa essa que, segundo o site Entertainment Tonight, está em nome de Cher.

Nos documentos judiciais, a nora da cantora diz que aceitou sair de casa "na certeza de que receberia a minha pensão de alimentos a tempo e horas", para "conseguir pagar uma casa".

"Não me foi permitido recolher os meus pertences da nossa residência, nem me foi dada a oportunidade de inventariar os nossos bens", adianta King.

De acordo com o tablóide Daily Mail, após o alegado rapto, Elijah Blue Allman acabou por reaparecer no famoso hotel Chateau Marmont em Los Angeles, onde viveu nos últimos meses ao cuidado de uma mulher contratada por Cher.

Foi nesse hotel que Allman, atualmente com 47 anos, foi encontrado por funcionários "desmaiado, de barriga para baixo, num acesso à entrada do hotel", no passado dia 16 de setembro.

Dois dias depois, o filho de Cher, que ao longo dos anos tem falado publicamente sobre a sua luta contra a toxicodependência, foi escoltado pela polícia até um centro de reabilitação na Califórnia.

Até ao momento, Cher ainda não reagiu publicamente às acusações da nora.