Bruce Springsteen adia todos os concertos deste ano devido a doença

Bruce Springsteen adiou todos os concertos da sua nova digressão com a E Street Band, devido a doença.

"The Boss" já tinha sido forçado a adiar os seus compromissos de setembro para poder tratar de uma úlcera gástrica.

“Estou a recuperar e mal posso esperar para vos ver no próximo ano”, pode ler-se na mensagem do músico nas redes sociais, onde assegura que os concertos cancelados vão ser adiados para o próximo ano, sendo que as datas vão ser conhecidas na próxima semana.



“Quando as novas datas de 2024 forem anunciadas, aqueles que não puderem comparecer na nova data e que adquiriram os bilhetes através de bilheteiras oficiais terão 30 dias para solicitar o reembolso”, esclarece, sublinhando que os bilhetes já comprados para os concertos de Bruce Springsteen vão manter-se válidos para os espetáculos de 2024.