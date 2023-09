Festival de rockabilly "invade" Coimbra nos dias 29 e 30 de setembro

Dave Phillips & The Hot Rod Gang e The Houserockers são "dois gigantes internacionais do rockabilly europeu" que atuarão na cidade de Coimbra nos dias 29 e 30 de setembro, anunciou nesta quarta-feira o Teatrão.

Para além da estreia absoluta em Portugal destes "dois gigantes internacionais do rockabilly europeu", o terceiro Festival Action Packed terá ainda no cartaz principal a conimbricense Ruby Ann e os portuenses T. Perry and the Bombers.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a companhia de teatro de Coimbra explicou que se trata de um festival organizado pela Boppin" Coimbra -- Associação Cultural, que promete levar "grande animação à Oficina Municipal do Teatro" (OMT).

"Além dos concertos, haverá DJ sets de rock & roll e rockabilly por Boppin" Sandro, Filipe Ribeiro, Victor Torpedo (The Parkinsons, Tédio Boys, Victor Torpedo & The Pop Kids, entre outros) e o norte-americano DJ James. Entre as 20h00 e as 4h00 dos dois dias, a música irá ocupar tanto a Tabacaria como a Sala Grande da OMT", informou.

O britânico Dave Phillips entra em palco na noite do primeiro dia, apresentando "os seus Hot Rod Gang", num espetáculo que promete uma "viagem" dos clássicos aos mais recentes trabalhos.

"Quem abre as hostes é Tony Perry e o seu mais recente projeto T. Perry and the Bombers, que criou quando decidiu começar a editar composições originais", indicou.

Já no segundo dia, "também das ilhas britânicas, chegam os The Houserockers, que vão brindar os presentes com uma noite feita de hinos dos anos 50 e composições próprias".

Portuguesa Ruby Ann em palco com The Houserockers

Ruby Ann, uma artista que tem sido uma presença constante nos maiores festivais de rockabilly e rock & roll do mundo, estará encarregue de "aquecer" o palco para os The Houserockers.

"Depois de muitos anos a viver nos Estados Unidos, França e Alemanha, retornou à sua cidade de origem: Coimbra. A sua presença em palco, estilo inconfundível e voz poderosa transformaram-na numa das artistas mais reconhecidas da cena rockabilly a nível mundial", destacou.

De acordo com o Teatrão, paralelamente ao evento principal, vão também decorrer duas festas no bar Pinga Amor, nas noites de quinta-feira e domingo.

No sábado, o parque de estacionamento da OMT "transforma-se num espetáculo de automóveis retro, dos anos 50 e 60" e que será acompanhado por música de DJ da organização".

A Boppin" Coimbra - Associação Cultural resulta do culminar de dois anos de projetos desenvolvidos por um grupo de amigos, amantes da cultura dos anos 50, com o objetivo de "colmatar a escassez de oferta cultural e musical, nomeadamente do género rock/rockabilly e Americana Roots Music, na cidade de Coimbra e em toda a zona centro".

Fundada em fevereiro deste ano, a Boppin" Coimbra procura "cativar para os seus próprios eventos não só os amantes de música, mas igualmente aqueles que gostam de viajar e conhecer novos locais".