Semana Académica de Lisboa cancelada

A organização da Semana Académica de Lisboa anuncia o cancelamento dos últimos três dias do evento - 28,19 e 30 de setembro -, no Parque Tejo-Trancão. A festa será remarcada para maio de 2024.

"Na base desta decisão está a adesão do público verificada no último fim-de-semana e também a que estava prevista para os últimos dias do evento", anunciou esta terça-feira a organização, em comunicado.



A organização lamenta a decisão e indica que os bilhetes diários adquiridos para os dias 28, 29 e 30 de setembro permanecerão válidos para as novas datas a anunciar.

De acordo com a organização, os portadores de bilhetes diários que pretendam o reembolso poderão solicitar a sua devolução.



"Os passes gerais adquiridos permanecem válidos para as novas datas ou se pretenderem o reembolso, poderão solicitar a devolução proporcional aos restantes 3 dias de evento", indica a Semana Académica de Lisboa.



Para os dias 28, 29 e 30 de setembro estavam previstos concertos com Quim Barreiros, Kura, Anselmo Ralph, D.A.M.A. ou D'ZRT, entre outros.