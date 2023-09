Joana Marques apresenta-nos "um cavernícola que também é do Youtube, mas que teve honras de telejornal"

Afonso Gonçalves apresenta-se como youtuber nacionalista, “imoderável, inamovível, indomável” e na passada sexta-feira, dia 22 de setembro, decidiu interromper o lançamento do livro infantil "No Meu Bairro", de Lúcia Vicente, na livraria Almedina, em Lisboa... mas chegou atrasado:

"Ir evitar a apresentação de um livro e chegar só no fim, é mais ou menos como querer impedir um casamento e falhar aquela parte do “falem agora ou calem-se para sempre”. "



Afonso está muito preocupado com o que as crianças andam a ler e é por causa disso que o SNS, a justiça e os bombeiros estão como estão. Confuso?

"Ui, os bombeiros. Onde isto já vai. Mais um bocadinho e vamos concluir que foi a comunidade LGBT a culpada pelos incêndios de Pedrógão. Ao mesmo tempo não se percebe se Afonso está preocupado com o que é imposto às crianças, ou com os impostos que os adultos têm de pagar. É que a preocupação com o dinheiro é uma constante."