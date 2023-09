Escassez de salmão está a matar crias de urso pardo à fome

São oito em cada 10 as crias de urso pardo que atualmente morrem à fome, no Japão, devido à escassez de salmão. Os especialistas acreditam que a causa poderá ser o aumento da temperatura do mar, provocado pelas alterações climáticas.

O salmão é um dos alimentos mais importantes para os cerca de 500 ursos pardos que vivem na península de Shiretoko, em Hokkaido, no Japão.

Recentemente, as autoridades locais foram alertadas por um barco turístico que avistou uma cria faminta à procura de alimento, na costa leste da península de Shiretoko.

“Alguns ursos ficaram muito magros”, disse Katsuya Noda, o dono do barco turístico, ao jornal japonês Asahi Shimbun, cita o Guardian. “Eles estão a passar por momentos difíceis, porque não há peixes nos rios, tal como aconteceu no ano passado.”

Os especialistas dizem que a temperatura da água do mar naquela região está acima dos 20°C deste agosto de 2021, mais 5°C do que a média nesta altura do ano.

Investigadores da Universidade de Hokkaido alertam que as alterações climáticas poderão fazer a temperatura da água do mar subir até 10°C até ao final de 2090.

Masami Yamanaka, investigador da Shiretoko Nature Foundation, disse ao jornal Asahi que a escassez de salmão, combinada com uma fraca colheita de bolotas, está a ter um efeito devastador, sendo também esta a possível causa do aumento de ataques de ursos pardos a humanos em Hokkaido.