Joana Marques apresenta-nos Faria Dias, especialista em protecção da sua mulher

Hoje assistimos a uma edificante conversa entre o youtuber Tiago Paiva, os humoristas Alexandre Santos e John Mendes, e o polícia, sim, o polícia Faria Dias, no podcast Devaneios. Os temas da conversa foram desde os limites do humor até aos direitos civis das chávenas:

"Ah, as famosas casas-de-banho para chávenas! Relembro que o agente Farias Dias é livre de espírito e acha que toda a gente pode ser o que quiser. Mas, para ser o que quer, tem de viver escondido nas montanhas, sem ousar aproximar-se da civilização, para não incomodar as pessoas que não gostam de... serviços de chá. Quem quer viver numa sociedade tem de se padronizar. O meu medo é que o padrão seja o Faria Dias."



Os direitos da mulher também estiveram em cima da mesa, nomeadamente o direito da mulher a ir à discoteca sozinha, sem o parceiro a tratar-lhe da segurança:

"As principais qualidades de uma mulher, segundo Faria Dias: 1 - Acatar; 2 - Dizer, sim senhora, concordo contigo. Esta é a descrição de uma mulher de sonho. Se acata, é para casar! As que não acatam dão muito trabalho. Mais uma vez o senhor agente a comportar-se, à civil, como se estivesse ao serviço. Precisa que toda a gente acate as suas ordens."