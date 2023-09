Gato reencontra dona 11 anos depois

Mulher inglesa reencontra a gata de estimação desaparecida desde 2012.

O caso aconteceu quando Sian Sexton, a dona da gata Daisy, mudou de casa.

Sexton deixou a casa antiga em Dorset, no sul da Inglaterra, para mudar-se para a área de Caerphilly, em 2012. A gata Daisy perdeu-se e não conseguiu voltar para casa e para os braços da dona.

Na semana passada Sian Sexton voltou a reencontrar a gata, após receber uma chamada surpresa do veterinário de Caerphilly. O felino havia sido encontrado e levado para a clínica.

Sexton disse que descobriu que Daisy vivia na rua em Caerphilly há mais de uma década.

A gata foi levada ao veterinário por moradores locais que estavam preocupados com a sua saúde. Daisy apresentava ferimentos e sintomas de gripe felina.

“Ela estava a espirrar e ofegante, e eles [as pessoas que a trouxeram] não achavam que ela sobreviveria a mais um inverno ao ar livre”, disse Sexton à BBC.

Apesar de viver tantos anos como uma gata selvagem, a dona descreveu Daisy como “muito amorosa” e a querer muita atenção.

“Espero que ela possa viver o resto de seus dias connosco”, acrescentou Sian Sexton.

Assim que Daisy estiver bem, vai voltar a morar com os antigos donos e a reunir-se com a sua irmã, Dory, que mora com o casal desde o desaparecimento de Daisy, e será apresentada aos outros dois gatos da casa, Tillie e Sparkle.