Ator Luís Aleluia é homenageado com concerto em Lisboa

O ator Luís Aleluia, que morreu em junho aos 63 anos, é homenageado com um concerto em Lisboa, que reúne a equipa de "Noite de Reis", uma das últimas peças em que participou.

"Ao Luís Aleluia -- Concerto de Homenagem" tem lugar no Teatro Armando Cortez, a partir das 18h00, e conta com momentos de música clássica, peças a solo para piano e acordeão, composições da autoria do ator João Tempera e um ensaio sobre a importância do humor, pelo ator Filipe Vargas.

O espetáculo cumpre uma promessa feita a Luís Aleluia, pela equipa, de organizar um concerto de angariação de fundos para a Casa do Artista, de cuja direção o ator fazia parte.

"Noite de Reis", uma criação do Teatro do Elétrico, teve encenação de Ricardo Neves-Neves e esteve em cena em Lisboa, Coimbra e Loulé, no início deste ano.