Joana Marques está a tornar-se viciada em ver Zila a ler mãos

Hoje continuamos a acompanhar as previsões da cartomante Zila, desta vez na SIC, com João Baião e Diana Chaves, e a aprender os truques para ser bem sucedido nesta arte:

"Começa com: “os seus pulmões não são muito fortes”, e depois passa para um “não se dá muito bem com ar condicionado”. A Zila arrisca... manda a carta do pulmão. Se a pessoa disser “ah pois é, tenho um enfisema”, faz um brilharete. Se fizer a cara de espanto que a Diana fez, a Zila puxa o travão e diz que afinal é só uma questão de climatização."



Zila tem o dom de prever doenças, divórcios e até mortes, mas nem sempre pode comunicar as suas previsões:

"Se a gente falar como deve ser até pode ser que se consiga prevenir. Como quem diz, mediante pagamento, posso deixar de ver aí o falecimento de alguém e passar a ver só uma choruda herança. Na verdade, a Zila não costuma dizer coisas assim tão específicas. Chama a tudo “um novo projeto”. Pode ser um filho, uma casa, uma ida ao bowling do Colombo... qualquer coisa."