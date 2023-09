Inteligência artificial. Autor de "Guerra dos Tronos" processa OpenAI

George R.R. Martin, o autor da saga "As Crônicas de Gelo e Fogo", adaptada pela HBO na série "Game of Thrones" (Guerra dos Tronos) e John Grisham, que escreveu obras como "A Firma" estão a processar a OpenAI, proprietária do ChatGPT, por alegadas violações nos direitos de autor.

A ação judicial alega que os livros dos autores foram usados, sem a sua permissão, para tornar o ChatGPT mais inteligente.

Um dos argumentos dos autores é que o ChatGPT foi capaz de fornecer resumos precisos das obras.

O processo também aponta para a constante preocupação da indústria estar a “substituir o conteúdo de autoria humana”.

O processo deu entrada esta quinta-feira no tribunal de Manhattan, Nova Iorque, pelo Authors Guild, a principal organização de escritores dos Estados Unidos. De acordo com o documento, os autores acusam a OpenAI de se envolver num “roubo sistemático em grande escala”.



A OpenAI diz estar a trabalhar em conjunto com vários autores e criadores, incluindo o Authors Guild, para entender e discutir as suas preocupações sobre a Inteligência Artificial (IA).