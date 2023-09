Joana Marques tem a solução para o SNS

A cartomante Zila esteve no programa Goucha, que naquele dia era apresentado por Maria Botelho Moniz, e partilhou dicas sobre leitura de mãos:

"Quando a criança nasce, veem as linhas da mão para perceber se vai ser inteligente. Se não vai, o obstetra diz logo: “Mãe, este escusa de inscrever na escola, que vai ser só deitar dinheiro à rua. Vi aqui na linha do destino que ele vai ser desempregado e passar os dias todos a jogar playstation."



A perspicácia de Zila não tem paralelo e até os médicos se aconselham com ela quando têm problemas de saúde:

"Esta mulher devia oferecer-se como voluntária ao Serviço Nacional de Saúde, porque ia diminuir imenso as filas de espera. Reparem, com a Zila basta ver a mão. Era sempre a andar. Já estou a imaginá-la no Santa Maria: dê cá a sua mão: cancro no ovário. Next! Dê cá um bacalhau. Sinal canceroso, tem de tirar. Choca aqui, miúdo. Ah, isto é varicela. Nem preciso de por os óculos para ler esta mão. Vem toda sublinhada já."

