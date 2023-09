Joana Marques fala, finalmente, do novo programa da SIC: Casados no Paraíso

O novo programa da SIC chama-se Casados no Paraíso, mas casar e morar com um desconhecido numa cabana numa ilha deserta não é exatamente a ideia que se tem de paraíso. O leque de concorrentes é variado e não podia faltar uma terapeuta holística:

"Acho que neste momento já 50% da população portuguesa trabalha como terapeuta holístico. A certa altura vão ser tantos, o mercado vai ficar tão saturado, que vamos começar a ouvir a história contrária: eu era terapeuta holística, mas fartei-me de estar ali das 9 às 5 a fazer leituras de aura... tive a coragem de mudar de vida e dediquei-me ao marketing."

Já a Joana de Corroios parece estar um pouco alterada pelo trabalho em regime remoto:

"O caso da Joana prova que realmente o teletrabalho veio afectar muito a saúde mental das pessoas. Esteve tanto tempo em trabalho remoto que de repente achou boa ideia ir para uma ilha remota, trocar juras de amor com um homem que não conhece nem remotamente."



Joana é ambiciosa e as expectativas nesta ilha remota são muito altas:

"Não quer mais nada?! Um detox digital, conectar-se com a natureza e encontrar o amor. Só faltou descobrir a cura para o cancro e o sentido da vida. Não estará a levar o detox digital longe demais? Não bastava tipo deixar de dormir com o telemóvel na cabeceira?! Porque é que será mais fácil encontrar o amor numa ilha deserta do que em Corroios? Lá teria muito mais escolha."



A análise de Casados no Paraíso continua amanhã, Joana Marques tem ainda alguns concorrentes para nos apresentar.