"Estranha forma de vida" de Pedro Almodóvar já tem data de estreia em Portugal

O filme "Estranha forma de vida", do realizador espanhol Pedro Almodóvar, no qual entra o ator português José Condessa, estreia-se nos cinemas portugueses a 12 de outubro, revelou a distribuidora.

O filme, que esteve este ano no festival de cinema de Cannes (França), é um "western queer" protagonizado pelos atores Ethan Hawke e Pedro Pascal, nos papéis de Silva e Jake, dois 'cowboys' que se reencontram mais de 20 anos depois de terem trabalhado juntos como "pistoleiros a soldo".

Na curta-metragem sobre "dois amantes que não se veem há vinte e cinco anos e que vivem em extremos opostos do deserto", como refere a sinopse, entram ainda o português José Condessa, Pedro Casablanc, Sara Sálamo, Jason Fernández, George Steane e Manu Ríos.

"Estranha forma de vida", rodado no verão de 2022 em Espanha, remete para um fado de Amália Rodrigues, cuja letra se encaixa na narrativa, "porque não há vida mais estranha do que aquela que se vive de costas para os próprios desejos", referiu Almodóvar, em comunicado.

O filme abre com o fado de Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro, interpretado na versão do músico brasileiro Caetano Veloso, com quem Pedro Almodóvar já tinha trabalhado anteriormente em "Fala com Ela" (2002).

Segundo Pedro Almodóvar, o filme é uma resposta à longa-metragem "O segredo de Brokeback Mountain" (2005), para a qual chegou a ser apontado como realizador, mas cuja rodagem acabou por ser entregue a Ang Lee.

De acordo com a distribuidora Big Picture Filmes, "Estranha forma de vida" é exibido nos cinemas portugueses juntamente com uma entrevista ao realizador a propósito do filme.

De Pedro Almodóvar, realizador de "Mulheres à beira de um ataque de nervos" (1988), "Tudo sobre a minha mãe" (1999), "Voltar" (2006) e "Mães Paralelas" (2021), é publicado este mês em Portugal o livro "O último sonho" (Alfaguara), composto por histórias de inspiração biográfica.