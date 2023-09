DocLisboa abre com filme sobre o compositor e dissidente chinês Wang Xilin

O filme "Man in Black", de Wang Bing, sobre o compositor e dissidente chinês Wang Xilin, abrirá em outubro o festival DocLisboa, com a presença do músico de 86 anos em Lisboa, revelou esta segunda-feira a organização.

No filme, Wang Bing "regista os horrores rememorados pelo compositor octogenário, histórias de desumanização de um país e de um regime em permanente convulsão", escreve o DocLisboa.

"Man in Black", que foi apresentado no festival de cinema de Cannes, revisita a vida do compositor que foi perseguido e torturado pelo regime chinês durante o período da Revolução Cultural, entre os anos 1960 e 1970, contrapondo os relatos com excertos de sinfonias que compôs.

O filme abrirá o festival DocLisboa a 19 de outubro no cinema São Jorge, em Lisboa.

A 21.ª edição do DocLisboa encerrará a 29 desse mês com "Baan", a primeira longa-metragem de ficção de Leonor Teles.

"Baan/Casa" foi rodado em Lisboa e em Banguecoque durante e depois da pandemia, seguindo os passos de L., uma jovem arquiteta, naquilo que Leonor Teles descreve como "uma viagem" pelas emoções daquela personagem interpretada por Carolina Miragaia.

A direção do festival revelou hoje também que dará a conhecer o cinema da realizadora colombiana-brasileira Paula Gaitán e do artista visual finlandês Mika Taanila.

Da programação anteriormente anunciada, sabe-se, por exemplo, que contará com o documentário "Verdade ou Consequência?", de Sofia Marques, sobre o ator e encenador Luís Miguel Cintra, e ainda com o filme póstumo do realizador colombiano Luis Ospina "Silent Witnesses".

Toda a programação do DocLisboa será revelada no dia 27.