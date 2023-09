Cinema húngaro vai estar em retrospetiva no festival Fantasporto 2024

O Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto agendou a próxima edição para março de 2024 e a programação vai conter uma retrospetiva do "mundialmente multipremiado cinema húngaro", anunciou a organização.

Em comunicado, o festival de cinema fantástico explica que fará a 44.ª edição de 1 a 10 de março de 2024, no Batalha Centro de Cinema, no Porto, sala "que deu ao festival um outro encanto".

Da programação foi anunciada uma retrospetiva dedicada ao cinema húngaro, dando como exemplo filmes de Márta Mészáros e Miklós Jancso, cuja cinematográfica já esteve em destaque em 2022 no Porto/Post/Doc, e ainda do realizador István Szabó.

Em retrospetiva no Fantasporto estará também o percurso do realizador belga Karim Ouelhaj, que este ano venceu três prémios no festival portuense com a longa-metragem "Megalomaniac".

O Fantasporto é uma iniciativa da cooperativa Cinema Novo, teve a primeira edição em 1981 e é dirigido por Mário Dorminsky.

Em comunicado, a organização revela ainda que "está a lançar as bases para novos projetos como, por exemplo, o Museu do Fantasporto", algo que vai ao encontro das "raízes cinéfilas do Porto e do seu festival mais antigo".