"De Império" vence melhor curta portuguesa no festival MOTELX

A película "De Império", de Alessandro Novelli, venceu hoje a melhor curta-metragem portuguesa 2023 da 17.ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, anunciou a organização.

"Escolhemos este filme por criar um mundo próprio paralelo à realidade de forma metafísica. Nada é óbvio, é sempre inesperado e nem sempre compreensível à primeira vista porque tem várias camadas", justificou o júri em comunicado.

O júri foi constituído pelo músico e produtor Ingmar Koch, pelo diretor artístico do festival Galego Freaky Film Festival, Juan Castro Garcia, e pela atriz Rita Blanco. O prémio é de cinco mil euros.

O júri atribuiu ainda uma menção especial ao filme "Paralisia", de Inês Monteiro, por a "montagem e, particularmente, a atriz levarem o filme com interesse até ao fim".

O prémio Méliès d"argent -- melhor longa europeia 2023 foi para o filme "Superposition", da dinamarquesa Karoline Lyngbye por decisão do júri constituído pelo ator Dinarte de Freitas, pelo realizador Gonçalo Almeida e pela diretora-geral do Festival Internacional de Cinema Fantástico Sitges, Mónica Garcia.

"Com um elenco talentoso e uma excelente cinematografia, e pela complexidade na utilização de artifícios da fantasia para mostrar uma teia narrativa bem tecida, sobre uma crise de identidade durante o relacionamento, premiamos "Superposition", da realizadora Karoline Lyngbye", justificou o júri.

Nesta categoria, foi ainda atribuida uma menção honrosa a "Hood Witch", de Saïd Belktibia (França).

"Gangrene", do espanhol Ignacio Gil-Toresano Fernández, foi o vencedor do prémio Méliès d"argent -- melhor curta europeia 2023, um prémio também decidido por Ingmar Koch, Juan Castro Garcia e Rita Blanco por considerarem que "consegue mostrar o medo, o pavor, o desassossego com muito pouco".

O prémio do público foi atribuído ao filme "Irati", do espanhol Paul Urkijo Alijo.

Durante a semana foram também anunciados os vencedores de melhor micro CURTA MOTELX (Down Under, de Lola Ramos), melhor trailer YouTube Shorts (A Filha, de Amy Silva), prémio Lobo Mau (Mi Vida en Tus Manos, de Nuno Beato) e prémio MOTELX GUIÕES - Melhor Argumento de Terror Português 2023 (Trauma, de Tiago Matos).

A 17.ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, está a decorrer no cinema de São Jorge desde terça-feira e termina na segunda-feira.