Buba Espinho homenageia a avó Maria Amália em “Voltar”, disco em que regressa ao Alentejo

Genuinidade é o substantivo que descreve algo autêntico, puro e sincero. Todas estas palavras podem ser aplicadas ao músico Buba Espinho, que não tem medo de esconder as raízes alentejanas e que, no novo disco, regressa a elas. O seu Alentejo está no coração deste músico que surgiu na cena artística em plena pandemia, mas que vingou com cartas dadas.

“Voltar”, o seu segundo álbum, é apresentado este sábado em concerto, no Capitólio, em Lisboa. Em entrevista à Renascença, Buba Espinho explica que é um disco de homenagem à sua avó Maria Amália, que introduziu a música na família e onde honra os valores e a educação que lhe foi dada.

“Ao teu ouvido” é o single que acaba de lançar em dupla com Bárbara Tinoco. Buba Espinho, que foi pai recentemente e que deu à filha o nome da avó Maria Amália, admite nesta entrevista que gosta de cantar em parceria. O sucesso do tema “Casa”, que fez com os D.A.M.A., marcou a sua carreira, por isso convidou o grupo para o concerto no Capitólio.

O título do disco “Voltar” tem duplo sentido? É um regresso às edições de discos, mas é ao mesmo tempo um regresso ao Alentejo, a casa?

"Voltar" é um álbum que retrata uma fase muito intensa da minha vida. Obviamente que complementa vários ciclos da minha vida, mas sai numa altura muito específica da minha vida pessoal, onde eu regresso a minha casa, para perto da minha família e dos meus amigos.

Obviamente que volto uma pessoa diferente, com uma perspetiva totalmente diferente da pessoa que partiu. E acho que isso foi mesmo um dos maiores desafios da minha vida, ter essa capacidade de poder sair da minha realidade, onde estava superconfortável, e acho que se pode fazer uma vida perfeitamente normal no Alentejo, mas eu quis mais e fui em busca dessa vontade e ambição em procurar mais coisas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Teve de haver essa partida. E agora volto uma pessoa totalmente diferente

Em que é que está diferente?

Sou uma pessoa muito mais relaxada, que valoriza muito mais a sua estrutura, que valoriza muito mais as suas bases e os seus princípios, porque durante muito tempo foi a eles que eu me agarrei enquanto estava fora e sentia muitas saudades.

Acho que este álbum é mais uma homenagem também a esses valores e a esses princípios que me foram dando, quer a nível de educação, quer também a nível de viver em comunidade com os meus amigos e com a maioria da minha cidade.

Faz cada vez mais sentido para si dar voz a essa herança alentejana?

Sim, porque eu próprio como ouvinte de música, gosto de ouvir artistas que têm identidade e que se diferenciam por serem eles mesmos, e não por conseguirem chegar à nota X, ou por tocarem a não sei quantos bpm’s. Não é isso que me interessa na música. É mesmo, sim, a identidade e aquilo que me faz diferenciar um artista do outro.

Sendo um ouvinte que gosta de ter estes requisitos, obviamente, como artista, não é diferente.

Eu gosto de me diferenciar sendo eu mesmo. São as raízes, é a educação, são estes princípios todos da educação que os meus pais me deram, que os meus avós me deram e de viver neste sítio que é o Alentejo, que é um sítio maravilhoso para ser ter uma infância livre, onde as adversidades são totalmente diferentes, se calhar, dos miúdos que nascem nos grandes centros.

Em que é que a sua infância foi diferente?

Nós aqui podemos fazer outras coisas que serão impossíveis fazer noutro centros e obviamente, eu senti vontade de registar tudo isto, sendo que acho que é isso que me diferencia dos outros artistas. Acho que é mesmo muito especial. Pelo menos é para mim muito especial cantar estes valores e esta energia.

Sendo eu um rapaz com hábitos normais, uma pessoa com os hábitos de uma pessoa de 28 anos de qualquer outro sítio, acho que as pessoas se vão identificar também.

Tenho a certeza que, seja no Alentejo, seja noutra qualquer região de Portugal ou do mundo, as pessoas sentem sempre essa vontade de partir, e acredito que as pessoas que partem e que depois regressam às suas casas e aos lugares onde já foram felizes, tenho a certeza de que se vão identificar muito com esta mensagem que eu quero passar.

Atualmente muitos jovens portugueses emigram à procura de melhores oportunidades de trabalho, melhores salários. Como é que tu vês isso?

Eu parti um bocadinho mais cedo, talvez, que a maioria das pessoas da minha idade. Eu saí da escola muito cedo, e dediquei-me à música desde os 16, 17 anos.

Obviamente que a maioria das pessoas da minha idade, nessa altura, estava a estudar na universidade, portanto, eu sinto que fui vivendo as coisas um bocadinho mais cedo do que a maioria das pessoas da minha geração.

Não quer isto dizer que estou mais à frente ou mais evoluído. Nada disso! Apenas tive outra experiência na vida que me fez tomar estas decisões mais cedo. Acredito que agora as pessoas que tenham 28 e 29 anos já pensem de uma forma diferente sobre aquilo que é o nosso conforto, aquilo que é a nossa qualidade de vida, aquilo que é o nosso lugar tranquilo.

Os nossos pais ficam cada vez mais velhotes e sinto que temos de estar próximos deles, o máximo de tempo possível, porque a vida são mesmo dois dias e um já passou, como se costuma dizer!

Acho que é isso, essa mensagem de esperança, acima de tudo, que que o sítio que nós deixamos vai estar lá sempre. Faz parte de nós modificá-lo e torná-lo mais bonito e mais confortável. A verdade é que há pessoas que vão deixando de estar nesse sítio, umas por razões da lei da vida, outras porque nós vamos filtrando, mas eu acho sempre que há outras energias, outras pessoas, outras circunstâncias que não ocupam de alguma forma, mas que vão preenchendo alguns vazios que vão ficando.