Joana Marques tem dúvidas acerca da idade de Pedrito de Portugal

Pedrito de Portugal foi ao podcast de Bernardo Ferrão, "Geração 70", onde defendeu que os manifestantes anti-touradas são pagos e que os touros não sofrem. Pedrito nasceu em 1975 mas, "a avaliar pelas coisas que diz, parece ter nascido em 1435."

"É claro que os animais não têm deveres, pois se eles nem andam na escola! Eu vou aderir a esta coisa do “sem deveres não há direitos”. E vai começar já hoje, com os meus filhos... querem ter direito a casa, cama, roupa lavada, e a não levarem com um ferrinho no lombo? Pois que comecem a cumprir com os seus deveres, caso contrário vou cobrar bilhetes para virem ver aqueles dois bezerros da Ganadaria Marques Leitão a serem toureados!"

E para além de não terem deveres é preciso também avaliar se têm alguma utilidade e o custo benefício, para ver se vale a pena existirem:

"Pedrito ficou confuso com a possibilidade de um animal não servir para nada. Modernices. Imagino-o a visitar um amigo que tem um golden retriever. “Então e serve para quê? É um animal de companhia. Só?! Não dá para o aproveitar para mais nada?! Sei lá... experiências laboratoriais... esparguete à bolonhesa? Nada?""