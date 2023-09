Cartoonistas portugueses entre os nomeados para prémio europeu

Os cartoonistas portugueses Cristina Sampaio e António Antunes estão entre os 16 nomeados para o prémio de Melhor Cartoon Editorial Europeu, cujo vencedor será anunciado na quinta-feira, em Haia.

Este prémio reconhece o Melhor Cartoon Editorial que tenha sido publicado num órgão de comunicação social europeu e tem um valor monetário de 10.000 euros.

Cristina Sampaio está nomeada com um cartoon publicado no jornal Público que alude à Rússia e ao presidente, Vladimir Putin; e António Antunes por um cartoon que critica o regime do Irão, com uma caricatura do líder religioso Ali Khamenei publicada no semanário Expresso.

Cristina Sampaio trabalha como ilustradora e cartoonista desde os anos 1980, com uma longa lista de colaborações na imprensa nacional e internacional, e com obra publicada para a infância. Recebeu vários prémios, entre os quais o World Press Cartoon e o Prémio Stuart de desenho de imprensa.