Woody Allen atua esta quarta-feira no Porto

O realizador e músico norte-americano Woody Allen dá, esta quarta-feira, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o primeiro de dois concertos em Portugal.

Woody Allen, que toca clarinete, apresenta-se com a New Orleans Jazz Band com quem também atuará na quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nesse mesmo dia à tarde, a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, vai exibir o filme "Manhattan", antecedido de uma conversa entre o realizador e o humorista português Ricardo Araújo Pereira.

O regresso de Woody Allen a Portugal antecipa a estreia do seu mais recente filme, "Golpe de Sorte", nas salas portuguesas de cinema, marcada para o final deste mês.

Woody Allen atuou em Portugal, com a New Orleans Jazz Band, em 2017, no Coliseu dos Recreios, e em 2005, no Centro Cultural de Belém, também em Lisboa, depois de no ano anterior ter feito a passagem de ano do Casino Estoril.